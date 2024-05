Afacere de succes pentru CFR Cluj! Jucatorul vandut in vara la Cagliari continua sa umple conturile ardelenilor

Articol de Romeo Ene - Publicat luni, 08 ianuarie 2024, 18:53 / Actualizat luni, 08 ianuarie 2024 19:16Simone Scuffet, 27 de ani, a fost vandut de CFR Cluj la Cagliari in vara anului trecut pentru 2 milioane de euro, insa portarul le va mai aduce o suma importanta in cont ardelenilor.Italianul a lasat o figura frumoasa in Romania, desi a aparat un singur sezon poarta clujenilor si a prins un transfer important in Serie ALEGENDAFranz Beckenbauer a incetat din viata la varsta de 78 de ... citește toată știrea