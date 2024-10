AFC Campulung Muscel l-a reactivat pe Gabriel Torje! Fostul international roman isi mai pune o echipa din Liga 2 in CV: "Am venit aici datorita unui om deosebit"

Lovitura de imagine pentru AFC Campulung Muscel! Echipa argeseana nou-promovata in vara in Liga 2, aflata pe locul 20 din 22 dupa primele opt etape, l-a convins pe Gabriel Torje sa-si treaca in CV-ul sau inca o formatie.Fostul international roman, aproape de varsta de 35 de ani, a semnat cu trupa finantata de un medic stomatolog, Claudiu Ciolan, fan al lui Dinamo, astfel ca va imbraca din nou echipamentul de fotbalist, unul rosu-alb, culorile reprezentative "cainilor", la cateva luni dupa ... citește toată știrea