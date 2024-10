Agentul lui Dragus a dat verdictul privind transferul la Rapid

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 23 octombrie 2024, 12:01 / Actualizat miercuri, 23 octombrie 2024 12:36Florin Manea, agentul lui Denis Dragus, a declarat ca nu vrea ca atacantul sa revina in Romania. Ajuns la Trabzonspor in vara, internationalul roman are o varianta de rezerva daca nu reuseste in Turcia, si anume Rapid.Marius Sumudica a lucrat cu Dragus la Gaziantep, in sezonul trecut, si l-a laudat mereu pe titularul din atacul nationalei Romaniei. Antrenorul de la Rapid a ... citește toată știrea