Al 8-lea transfer al verii pentru UTA Arad: Rednic pariaza pe un atacant din liga secunda

Articol de Tudor Belivaca - Publicat sambata, 29 iunie 2024, 15:34 / Actualizat sambata, 29 iunie 2024 16:20Jordan Kadiri (24 de ani) este noul jucator al celor de la UTA Arad. Atacantul a semnat un contract pe un sezon cu posibilitate de prelungire.Nigerianul a evoluat in sezonul precedent pentru Francs Borains in Liga 2 din Belgia, sub forma de imprumut de la Lommel SK.Jordan Kadiri la Lommel SK / Foto: ImagoComunicatul clubului: "Bun venit, Jordan Kadiri!""Bun venit, Jordan Kadiri! ... citește toată știrea