Alarma la "nationala"! Capitanul Chiriches a iesit accidentat si e in pericol sa rateze meciurile nationalei din Nations League

Articol de GSP - Publicat duminica, 18 septembrie 2022, 17:24 / Actualizat duminica, 18 septembrie 2022 18:03Vlad Chiriches (32 de ani), capitanul echipei nationale, s-a accidentat cu doar cinci zile inaintea confruntarii pe care "tricolorii" o joaca in Finlanda, in penultima etapa din Nations League. Prezenta lui la lot e, in acest moment, sub semnul intrebarii.Finlanda - Romania, programat vineri, 23 septembrie de la 21:45 va fi LiveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Antena 1Romania - Bosnia ... citeste toata stirea