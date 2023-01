Alarma la Universitatea Craiova: ce n-a reusit sa faca Isfan niciodata

Articol de Liviu Manolache - Publicat joi, 05 ianuarie 2023, 09:59 / Actualizat joi, 05 ianuarie 2023 09:59Alexandru Isfan (22 de ani, extrema dreapta), jucatorul care a costat-o pe CS Universitatea Craiova 750.000 de euro, n-a marcat niciodata impotriva unei echipe aflate pe primele 10 locuri.Isfan are 60 de meciuri pentru FC Arges in Superliga, 51 din postura de titular.Noul jucator al CS Universitatii Craiova are la activ 7 goluri si doua assisturi in campionat. Interesant este ca ... citeste toata stirea