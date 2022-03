Alarma pentru nationala Romaniei: atentat in Israel inainte de amical! Un partizan ISIS a omorat 4 persoane

Articol de Beno David - Publicat marti, 22 martie 2022, 18:10 / Actualizat marti, 22 martie 2022 18:50Teroristul, un beduin israelian partizan ISIS, a omorat patru oameni in aceasta dupa-amiaza in orasul Beer-Sheva, la 140 de kilometri de Netanya, unde vor juca "tricolorii" pe 29 martie.Peste o saptamana, nationala noastra va juca al doilea meci cu Edi Iordanescu selectioner. La Netanya, impotriva Israelului.Atentat in Israel inainte de meciul RomanieiIn "Esara Sfanta" nu este insa ... citeste toata stirea