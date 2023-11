Articol de Luminita Paul - Publicat joi, 09 noiembrie 2023, 13:21 / Actualizat joi, 09 noiembrie 2023 13:21Volei Alba Blaj a disputat in deplasare prima partida din grupa E a Ligii Campionilor, reusind sa se impuna dupa 113 minute intense in fata lui LKS Commercecon Lodz cu 3-1 (25-23, 19-25, 31-29, 25-17)Atat de asteptatul meci de debut in grupe la actuala editie a competitiei supreme europene a adus public dedicat in Sala Sporturilor din Lodz. Iar jucatoarele au livrat un spectacol ... citeste toata stirea