Alba Blaj s-a calificat in "sferturile" Cupei CEV cu inca o victorie concludenta

Articol de Luminita Paul - Publicat miercuri, 22 ianuarie 2025, 16:10 / Actualizat miercuri, 22 ianuarie 2025 16:21Volei Alba Blaj s-a impus cu 3-0 (25-21, 26-16, 25-22) in returul optimilor de finala din Cupa CEV contra spaniolelor de la Avarca de Menorca, dupa ce castigasera cu acelasi scor si in prima mansa.In fata publicului propriu - 1.600 de oameni au fost prezenti in Alba Blaj Arena - echipa ardeleana a inregistrat inca o victorie clara in optimile de finala ale Cupei CEV. ... citește toată știrea