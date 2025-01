Alba Blaj si-a aflat adversara din "sferturile" Cupei CEV: FC Porto, cvadrupla campioana nationala

Articol de Luminita Paul - Publicat joi, 23 ianuarie 2025, 18:11 / Actualizat joi, 23 ianuarie 2025 18:11Volei Alba Blaj, calificata in sferturile de finala ale Cupei CEV cu doua victorii clare in fata echipei spaniole Avarca de Menorca, se va infrunta in continuare cu FC Porto, care vine din Liga Campionilor.Echipa ardeleana, care evolueaza sezonul acesta in Cup CEV, a trebuit sa astepte miercuri seara, pe 22 ianuarie, rezultatele din ultimele meciuri ale grupelor Ligii Campionilor. Abia ... citește toată știrea