Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 31 octombrie 2023, 21:07 / Actualizat marti, 31 octombrie 2023 21:41Albion Rrahmani, atacantul Rapidului, a tinut sa le atraga atentia coechipierilor in privinta mizei meciului cu CSA Steaua, din Cupa Romaniei, programat miercuri, 1 noiembrie, de la 21:00.Albion Rrahmani nu isi va mai putea ajuta coechipierii in acest an, dupa ce a suferit o fractura de peroneu si o ruptura de ligamente la nivelul gleznei drepte, in meciul Andorra - Kosovo, ... citeste toata stirea