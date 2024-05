Alejandro Tabilo, invingatorul lui Djokovic, si mesajul surprinzator de pe camera * Are legatura cu prietena lui si cu serialul favorit

Articol de Luminita Paul - Publicat luni, 13 mai 2024, 17:29 / Actualizat luni, 13 mai 2024 18:06Alejandro Tabilo, 26 de ani, a(Trade Mark)32 ATP, semifinalist in aprilie la Esiriac Open si invingator in duelul cu Novak Djokovic de la Roma, are un mod original de a-si sarbatori victoriile.Cea mai stralucitoare izbanda din cariera jucatorului chilian s-a produs in turul al treilea al turneului Masters 1000 de la Roma, atunci cand l-a eliminat pe liderul mondial, Novak Djokovic, 6-2, 6-3. ... citește toată știrea