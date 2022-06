Ales "Antrenorul lunii" in ancheta GSP, Bergodi isi face in Italia strategia pentru noul sezon: "Planul e simplu" + "Eram pe 12, dar am facut o minune si am castigat Cupa si play-out-ul"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat sambata, 04 iunie 2022, 08:21 / Actualizat sambata, 04 iunie 2022 09:56Cristiano Bergodi si-a adjudecat premiul de "Antrenorul lunii mai" in ancheta Gazetei. Italianul antreneaza deja de 18 ani in tara noastra. Aflat in vacanta, acasa, Mister Bergodi isi face deja planurile pentru sezonul viitor.- Domnule Bergodi, ce faceti?- Buna ziua, in vacanta. Sunt acasa, in Italia. Sunt foarte bine, ne incarcam bateriile pentru noul sezon. Chiar daca am venit sa ... citeste toata stirea