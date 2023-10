Articol de Vlad Rosu - Publicat luni, 02 octombrie 2023 23:43 / Actualizat luni, 02 octombrie 2023 23:51FCSB si U Cluj au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 11 din Superliga. Alexandru Chipciu (34 de ani), mijlocasul "studentilor", crede ca punctul obtinut de ardeleni pe Arena Nationala este unul foarte important.FCSB - U CLUJ 2-2Dan Nistor, spectacol la interviuri dupa egalul cu FCSB: "Nu l-am suparat pe Pintilii. La fotbal nu am mama, tata, nas, fin, nu am pe nimeni"Alex Chipciu, ... citeste toata stirea