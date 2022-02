Alex Ionita II, salvatorul Rapidului in meciul cu Sepsi: "Cred ca a fost cel mai bun raspuns pe care-l puteam da"

Articol de GSP - Publicat sambata, 12 februarie 2022, 09:12 / Actualizat sambata, 12 februarie 2022 10:27Rapid si Sepsi Sf. Gheorghe au remizat, scor 1-1. Alex Ionita (27 de ani) a adus egalarea pentru giulesteni in minutele de prelungire.Mijocasul e fericit pentru ca a profitat de noua sansa oferita de Mihai Iosif, dupa ce etapa trecuta antrenorul l-a trimis in teren la pauza si l-a scos in minutul 75.Rapid - Sepsi 1-1Marius Sumudica, radical dupa Rapid - Sepsi 1-1: "Azi au pierdut ... citeste toata stirea