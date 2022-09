Alex Ionita, incisiv: "Am primit un an de suspendare nemeritat, iar baiatul de la Dinamo prins cu cocaina a fost suspendat 3 luni! Asta-i Romania"

Articol de GSP - Publicat marti, 20 septembrie 2022, 12:48 / Actualizat marti, 20 septembrie 2022 13:14Alexandru Ionita II (27 de ani), acum jucator la Rapid, se considera nevinovat in cazul de dopaj de la Astra, in urma caruia a fost suspendat un an. Mijlocasul isi compara situatia cu aceea a lui Magaye Gueye, fost atacant de la Dinamo, suspendat trei luni dupa ce a consumat cocaina.In aprilie 2021, Alexandru Ionita II a fost suspendat vreme de un an, dupa ce a incalcat regulamentul ... citeste toata stirea