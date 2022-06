Alexa, prezentat oficial la noua echipa: "Nu pot sa fixez alt obiectiv decat promovarea in Liga 1"

Articol de GSP - Publicat vineri, 24 iunie 2022, 16:26 / Actualizat vineri, 24 iunie 2022 16:43Dan Alexa, 42 de ani, a fost prezentat oficial azi ca antrenor la FC Brasov. Din staff va face parte si fostul sau coechipier, Stefan Grigorie."Ma bucur ca sunt aici si ca cei de la Brasov s-au hotarat in privinta mea. Este o echipa de traditie, cu state vechi in Liga 1, care a jucat in cupele europene, reprezinta un oras foarte frumos in tara noastra.Vin foarte motivat. Imi doresc ca impreuna ... citeste toata stirea