Alexandra Dinu cere poprire pe salariul lui Adrian Mutu la Rapid

Alexandra Dinu (41 de ani), fosta sotie a lui Adrian Mutu (43), a solicitat in instanta poprirea veniturilor antrenorului lui Rapid.Adrian Mutu si Alexandra Dinu au fost casatoriti intre 2001 si 2003. In urma divortului, fostul fotbalist s-a vazut nevoit sa achite o pensie alimentara in valoare de 5.000 de euro lunar pentru copilul pe care cei doi il au impreuna, Mario.