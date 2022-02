Alexandru Albu contesta eliminarea din meciul cu Sepsi: "Nu a fost de rosu, se poate vedea pe reluari!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 11 februarie 2022, 22:35 / Actualizat vineri, 11 februarie 2022 22:37Rapid si Sepsi Sfantu Gheorghe au remizat, scor 1-1. Giulestenii au evoluat timp de mai bine de o ora in inferioritate numerica dupa ce Alexandru Albu (28 de ani) a fost eliminat in urma unui fault dur la Achahbar.In minutul 31, Albu a avut o intrare inutila la centrul terenului, aproape de zona bancilor de rezerve. Anass Achahbar preluase mingea cu spatele la poarta Rapidului, moment in ... citeste toata stirea