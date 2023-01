Alexandru Chipciu a castigat procesul cu CFR Cluj, pe plan intern * Campioana ori plateste, ori merge la TAS

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 27 ianuarie 2023, 14:52 / Actualizat vineri, 27 ianuarie 2023 14:55Comisia de Recurs din cadrul FRF a anuntat ca mijlocasul Alexandru Chipciu (33 de ani) a castigat procesul cu CFR Cluj, echipa de la care a ajuns la rivala U.Alex Chipciu are de primit bani de la CFR Cluj, dupa rezilierea contractului. In acest sezon, internationalul evolueaza la "Sepcile rosii", dar este remunerat in cote egale de catre cele doua rivale din oras, 8.500 de euro ... citeste toata stirea