Alexandru Cicaldau, lovitura de 235.000 de euro * Clubul e obligat sa plateasca

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 07 februarie 2025, 15:53 / Actualizat vineri, 07 februarie 2025 16:29Alexandru Cicaldau (27 de ani), mijlocasul Universitatii Craiova, a castigat un proces la FIFA cu echipa Konyaspor si trebuie sa primeasca suma de 235.000 de euro.Cicaldau a jucat la Konyaspor in sezonul 2023-2024, sub forma de imprumut de la Galatasaray. El nu a primit salarii in valoare de 210.000 de euro, bani pe care trebuie sa ii primeasca de la turci. In plus, Konya trebuie ... citește toată știrea