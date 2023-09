Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 10 septembrie 2023, 14:39 / Actualizat duminica, 10 septembrie 2023 15:33Dupa ce a incurajat-o pe Sorana Cirstea la US Open, Alexandru Esiriac s-a pozat cu Aryna Sabalenka, pe care a felicitat-o pentru urcarea, de luni, pe primul loc in clasamentul WTA.Desi a pierdut finala impotriva lui Coco Gauff, 6-2, 3-6, 6-2, bielorusa de 25 de ani va urca un loc in clasamentul WTA, iar de luni va fi noul lider din circuitul feminin, depasind-o pe Iga ... citeste toata stirea