Alexandru Matel, antrenor si jucator la o echipa din Liga a 4-a Prahova. A debutat cu victorie si cu doua pase de gol

Alexandru Matel (32 de ani) a revenit pe terenul de fotbal intr-un meci oficial dupa un an de zile in care n-a mai evoluat. Absenta nu a fost cauzata de vreo accidentare, ci fiindca luase decizia sa se retraga, dupa retrogradarea din Liga 1 cu FC Hermannstadt si situatia financiara intampinata cu echipa sibiana care intre timp a promovat inapoi in prima liga.Fostul fundas al echipelor Delta Tulcea, Farul, Astra, Dinamo Zagreb, FC Hermannstadt si Universitatea Craiova a semnat cu o echipa din ... citeste toata stirea