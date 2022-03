Alexandru Maxim a marcat un gol pentru echipa sa, Gaziantep, in meciul cu Giresunspor.Alexandru Maxim e pe val in Turcia! Romanul a inscris un gol pentru Gaziantep Alexandru Maxim a marcat un gol pentru Gaziantep din penalty in minutul 40. Internationalul roman trece printr-o perioada foarte buna, avand in vedere ca runda trecuta a reusit ... citeste toata stirea