Petrolul s-a impus in deplasarea cu Universitatea Craiova, scor 3-1. Alexandru Mitrita (28 de ani), starul gruparii oltene, n-a mers in fata galeriei la final.Intrebat de ce nu a mers in fata galeriei dupa meci, cand suporterii cereau demisia staff-ului, Mitrita a explicat: "Nu a fost din rautate, sunt momente in care e mai bine sa mergi in vestiar si sa stai calm.