Achizitionat in iarna de Poli Iasi, sub forma de imprumut de la FCSB, Alexandru Musi (18 ani) a contribuit si el la promovarea echipei din Copou in SuperLiga cu cinci goluri marcate in 13 jocuri disputate, maximum in care putea evolua.Practic, dintre jucatorii adusi in iarna, Musi este cel mai bun marcator. Acesta a punctat in ultimul meci din sezonul regular, contra Progresului Spartac (scor 3-1), dupa care a reusit cate o "dubla" in victoriile spectaculoase din Copou cu Steaua (5-1) si ... citeste toata stirea