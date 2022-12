Alexandru Musi, prima reactie dupa ce a semnat cu Poli Iasi: "E un pas inainte pentru mine. Sper sa mai raman daca promovam." De ce a refuzat SC Otelul si Unirea Slobozia

Alexandru Musi (18 ani) este primul jucator achizitionat de Politehnica Iasi in aceasta iarna.Tanarul mijlocas ofensiv a semnat un contract pana in vara, mergand in Copou sub forma de imprumut de la FCSB, echipa la care a prins foarte putine minute in acest sezon.Alexandru Musi, despre trecerea sa de la FCSB la Poli Iasi: "E un pas inainte pentru mine"Chiar daca postul sau de baza este de atacant stanga, acolo unde titular la Iasi este chiar golgheterul echipei Catalin Hlistei (4 goluri), ... citeste toata stirea