Intoarsa in Liga 2 dupa trei ani, Campionii FC Arges a sunat adunarea pentru a incepe pregatirea sezonului 2023-2024 "cu gandul doar la revenirea in Superliga", sustine echipa pitesteana.La primul antrenament sub conducerea noului antrenor Alexandru Pelici, desfasurat in Trivale, pe teren secund, au participat 19 jucatori, potrivit informatiilor furnizate de club, una dintre achizitii, Adrian Scarlatache, absentand. Au fost insa cel putin 20, deoarece Liga2.rol-a remarcat printre jucatorii ... citeste toata stirea