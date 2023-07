Campionii FC Arges a finalizat stagiul de pregatire de la Curtea de Arges, iar Alexandru Pelici a tras concluziile cantonamentului si modul in care vede acum lupta pentru promovare in Liga 2, dupa ce a preluat echipa si dupa ce au avut loc foarte multe schimbari de lot.Antrenorul pitestenilor a remarcat faptul ca pregatirea a mers bine si are incredere, pentru forta grupului, ca formatia lui se poate bate pentru play-off in prima faza, dupa care pentru revenirea in SuperLiga Romaniei. ... citeste toata stirea