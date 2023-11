Alexandru Pelici si-a inceput de astazi, 1 noiembrie 2023, mandatul la CSM Unirea Alba Iulia, echipa din Liga 3 cu care a semnat contractul inca din data de 18 octombrie, pana in vara anului 2025.Antrenorul a condus, oficial, primul antrenament si va debuta pe banca tehnica sambata, intr-un joc programat pe stadionul Cetate din Alba Iulia, cu Unirea Ungheni, o adversara in lupta pentru accederea in play-off.Alexandru Pelici si-a inceput mandatul la CSM Unirea Alba IuliaImplicat de la ... citeste toata stirea