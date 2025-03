Alexandru Stefanescu, victorie intr-o cursa FIS - CIT de slalom urias in Austria

Articol de David Marinescu - Publicat miercuri, 12 martie 2025, 15:35 / Actualizat miercuri, 12 martie 2025 15:35Alexandru Stefanescu (25 de ani) a castigat proba de slalom urias in concursul inclus in calendarul federatiei internationale de schi alpin, de categorie CIT, de la Dienten, Austria, reusind o evolutie sigura in fata unor adversari de top.Sportivul roman s-a impus intr-o competitie internationala dura, care a reunit peste 70 de sportivi din tari cu traditie in sporturile de iarna ... citește toată știrea