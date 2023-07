Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 17 iulie 2023, 13:00 / Actualizat luni, 17 iulie 2023 13:17Alexandru Tudorie si-a gasit rapid echipa dupa despartirea de Sepsi. Atacantul in varsta de 27 de ani a batut palma cu Al-Adalah, o formatie care in sezonul anterior a retrogradat in liga secunda din Arabia Saudita.Atacantul trecut pe la Otelul, FCSB, CSU Craiova, FC Voluntari sau Sepsi schimba peisajul, dupa un sezon mai mult decat satisfacator la Sfantu Gheorghe. Tudorie merge in liga secunda ... citeste toata stirea