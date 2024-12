Alexandru Tudorie, unicul "lup" care a muscat din CSU Craiova: "Ma simt bine aici, sunt in forma buna"

Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 07 decembrie 2024, 22:56 / Actualizat sambata, 07 decembrie 2024 23:12Alexandru Tudorie, 28 de ani, a analizat remiza cu Universitatea Craiova, scor 1-1. Varful Petrolului a ajuns la 8 goluri in acest sezon de campionat.Tudorie a inscris unicul gol al "lupilor" in aceasta seara. Cu un singur punct obtinut, Petrolul ramane sub zona play-off-ului, imediat sub Sepsi OSK, ocupanta locului 6 cu 29 de puncte."A fost un meci de lupta, de bataie. Am ... citește toată știrea