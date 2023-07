Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 16 iulie 2023, 11:20 / Actualizat duminica, 16 iulie 2023 12:47Marian Aliuta (45 de ani), fostul mijlocas de la Steaua, Rapid, Sheriff Tiraspol, sustine ca i-ar placea ca FCSB sa joace in Ghencea, in contextul cererii facute de ros-abastri de a disputa acolo meciul cu Dinamo, din etapa secunda a Superligii.FCSB - Dinamo (etapa #2 din Superliga) se disputa sambata, 22 iulie, de la ora 21:30. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe ... citeste toata stirea