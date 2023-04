Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 28 aprilie 2023, 14:14 / Actualizat vineri, 28 aprilie 2023 15:00Slovacul Andrej Martin, fost #93 ATP, a aflat ca a fost suspendat un an si doua luni, dupa ce a picat un test anti-doping in iunie 2022. Jucatorul in varsta de 33 de ani a fost testat pozitiv la ostarina, substanta la care a fost gasit dopat si Lucian Bute in 2016. Respectivul steroid anabolizant a fost interzis de WADA in 2008.Jucatorul din Slovacia fusese suspendat provizoriu in iulie ... citeste toata stirea