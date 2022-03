Alta infrangere prematura pentru Emma Raducanu * A condus cu 6-3, 3-1, dar a fost eliminata in turul II la Miami!

Articol de GSP - Publicat vineri, 25 martie 2022, 13:19 / Actualizat vineri, 25 martie 2022 13:29Emma Raducanu (19 ani, 13 WTA) nu se regaseste in 2022. Britanica a fost eliminata inca din turul II la Miami, dupa o infrangere in trei seturi suferita in fata cehoaicei Katerina Siniakova (25 de ani, 53 WTA), scor 6-3, 4-6, 5-7.Dupa parcursul magistral de la US Open, turneu pe care l-a castigat fara sa piarda set, Emma Raducanu a avut rezultate sub asteptari in circuitul feminin. Forma modesta ... citeste toata stirea