Alta lovitura pentru FCSB * Prim diagnostic horror: fundasul risca sa rateze restul sezonului

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 24 martie 2025, 16:31 / Actualizat luni, 24 martie 2025 17:35Joyskim Dawa (28 de ani), fundasul central de la FCSB, s-a accidentat in meciul jucat pentru Camerun cu Eswatini, scor 0-0. Stoperul are o problema serioasa la genunchi.Dupa primele investigatii facute de camerunezi, se parea ca Joyskim Dawa are doar o entorsa si urma sa lipseasca 3-4 saptamani. Insa, controlul efectuat la FCSB arata altceva.FCSBAlerta la FCSB! Jucatorul "indispensabil" ... citește toată știrea