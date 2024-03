Alta propunere neasteptata pentru nationala: "Poate fi oricand de folos"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat duminica, 24 martie 2024, 07:15 / Actualizat duminica, 24 martie 2024 08:19Vlad Chiriches s-a intors pe teren, sambata, in amicalul FCSB-ului cu Gloria Buzau, dupa accidentarea care l-a tinut pe tusa din august anul trecut.Victima unei leziuni musculare in august 2023, Vlad Chiriches a revenit sambata pe teren, in meciul-test disputat de FCSB impotriva Gloriei Buzau (1-1).GSP SPECIALBine ati venit in viitor! Fotoreportaj in metropola din lume cu ... citește toată știrea