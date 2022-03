"Alta strada nu avem!" * Lobont, dupa esecul cu Norvegia U20: "Vreau sa fie clar pentru toti"

Articol de GSP - Publicat joi, 24 martie 2022, 19:10 / Actualizat joi, 24 martie 2022 19:24Romania U20 a pierdut cu Norvegia U20 la Ploiesti, scor 1-2. Bogdan Lobont, selectionerul "tricolorilor", a tras concluziile la finalul amicalului.Inexplicabil, Romania U20 a clacat in partea secunda. Norvegia ne-a sufocat si a intors meciul dupa erori mari in apararea noastra."Au fost doua reprize diferite. In partea a doua am facut pasul mai in spate, nu am putut sa mentinem ritmul, iar intr-un ... citeste toata stirea