Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat joi, 21 septembrie 2023, 16:30 / Actualizat joi, 21 septembrie 2023 16:30Laszlo Dioszegi, in varsta de 52 de ani, a oferit cititorilor Gazetei un altfel de interviu, in care s-a lasat descoperit dincolo de omul de fotbal, patron gruparea din Sfantu Gheorghe.- Domnule Dioszegi, care a fost primul dumneavoastra mare vis?- Inainte de fotbal, nu prea am mai avut visuri. Cel putin nu-mi amintesc. Ca mereu am fost legat de fotbal. Cand ... citeste toata stirea