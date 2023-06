Marin Mitran si-a incheiat mandatul de presedinte la FC Brasov si va continua cu un alt club din Liga 2, cu nou-promovata Ceahlaul Piatra Neamt, la care a mai activat in trecut.Marin Mitran e istorie la FC BrasovDoar un an a durat mandatul lui Marin Mitran la gruparea brasovana din Liga 2. Contractul ca presedinte al FC Brasov a expirat vineri, 16 iunie, iar de atunci echipa nu are conducator.Mitran a tot asteptat un semn din partea primarului Allen Coliban pentru a continua la Brasov, adica ... citeste toata stirea