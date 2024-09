Am aflat "marea surpriza pentru fotbalul romanesc" pregatita de CFC Arges! El este antrenorul dorit de Viorel Tudose si Danut Coman in locul lui Nicolae Dica

Dupa remiza din derby-ul judetean cu CS Mioveni, scor 1-1, in etapa a 7-a a Ligii 2, Nicolae Dica a fost indepartat de pe banca echipei Campionii FC Arges.Demiterea a venit la mai putin de patru luni de la numirea fostului mijlocas si dupa noua meciuri oficiale disputate in aceasta perioada, in care rezultatele au fost sub asteptari, dar nu atat de dezastruoase. "Alb-violetii" sunt calificati in grupele Cupei Romaniei dupa ce au eliminat chiar detinatoarea trofeului, iar in campionat sunt la ... citește toată știrea