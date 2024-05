"Am discutii in Cipru" * Zile decisive pentru antrenorul din Superliga: "Voi decide in perioada urmatoare"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 27 mai 2024, 17:44 / Actualizat luni, 27 mai 2024 19:06Bogdan Andone (49 de ani) ar putea pleca de la FC Botosani, dupa ce a salvat echipa de la retrogradare. Spune ca in perioada urmatoare se va decide.Venit in iarna la FC Botosani, cand echipa era ultima in Superliga, Bogdan Andone a salvat-o de la retrogradare, la baraj, dupa o dubla victorie cu CS Mioveni. Insa nu stie sigur daca va continua si din sezonul viitor, fiind dorit in Cipru. Totul ... citește toată știrea