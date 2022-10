Am fost inapoiati dintotdeauna * Revelatia lui Becali a fost prefatata de cea a lui Piturca: "Apa plata?! Esti nebun!"

Articol de Andrei Craitoiu, Remus Raureanu - Publicat marti, 18 octombrie 2022 23:45 / Actualizat miercuri, 19 octombrie 2022 00:06Dupa 0-10 in dubla mansa cu Silkeborg, Gigi Becali a tras concluzia ca strainii au ajuns sa faca ceva in plus, ceva ce romanii inca nu stiu. Decalajul acesta a existat mereu, drept dovada, Piturca a povestit cat s-a chinuit sa-i convinga pe conducatorii Stelei de la inceputul anilor '90 sa le aduca jucatorilor apa la antrenamente.A fost nevoie de doua rezultate ... citeste toata stirea