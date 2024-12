"Am oferte" * Sumudica, despre o posibila plecare prematura de la Rapid

Articol de Laura Soica - Publicat miercuri, 04 decembrie 2024, 18:11 / Actualizat miercuri, 04 decembrie 2024 18:32Marius Sumudica, antrenorul de la Rapid, a fost intrebat daca are oferte de la alte echipe, insa a declarat ca nu are de gand sa plece de la formatia din Giulesti.La conferinta de presa premergatoare meciului cu Sepsi (6 decembrie, ora 20:00), Marius Sumudica a vorbit despre posibilele oferte de la alte echipe.ALEGERI PREZIDENEsIALEDan Sucu a mers in Parlament si a ales ... citește toată știrea