"Am primit un videoclip!" * Cristi Balaj s-a luat de titularul rivalei FCSB: "E mult spus ca mi-a lasat un gust amar"

Articol de Romeo Ene - Publicat luni, 10 martie 2025, 16:40 / Actualizat luni, 10 martie 2025 16:47Cristi Balaj (53 de ani), presedintele lui CFR Cluj, a vorbit despre Daniel Birligea (24 de ani), atacantul celor de la FCSB. Varful a semnat cu campioana Romaniei in luna septembrie, dupa ce Gigi Becali i-a platit lui Nelu Varga doua milioane de euro.Discutia despre Birligea a venit in contextul in care CFR Cluj da in acest moment golgheterul campionatului, pe Louis Munteanu, cu 19 goluri, in ... citește toată știrea