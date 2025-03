"Am vorbit cu Kopic" * Cel mai nou actionar de la Dinamo da din casa: "Pot sa zic un singur lucru"

Articol de Romeo Ene - Publicat luni, 03 martie 2025, 17:37 / Actualizat luni, 03 martie 2025 17:37Gelu Sulugiuc, cel mai nou actionar de la Dinamo, a oferit primele declaratii din aceasta postura. Marti, acesta a preluat 5% din pachetul de actiuni al Red&White, societatea care controleaza SC Dinamo 1948.Gelu Sulugiuc este un roman stabilit in strainatate, cu activitate in domeniul IT si al inteligentei artificiale. Acesta are optiune de a-si creste pachetul de actiuni pana la 10%.Acesta ... citește toată știrea