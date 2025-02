Amalia Covaliu, medalie de argint la CE pentru cadeti si juniori de la Antalya

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat duminica, 23 februarie 2025, 17:15 / Actualizat duminica, 23 februarie 2025 17:47Sabrera romana Amalia Covaliu (16 ani) a cucerit medalia de argint in cadrul concursului rezervat cadetelor de la CE din Turcia (Antalya), pierzand cu 11-15 finala disputata in companiei italiencei Francesca Romana Lentini.Amalia Covaliu a iesit din faza grupelor pe locul al 13-lea, ceea ce a insemnat ca a avut liber primul tur de pe tabloul de 64. In etapa urmatoare, ... citește toată știrea