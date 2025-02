Amanda Anisimova, racheta mai puternica de la Doha! * A invins-o pe Jelena Ostapenko pentru titlu in doua seturi

Articol de Luminita Paul - Publicat sambata, 15 februarie 2025, 19:36 / Actualizat sambata, 15 februarie 2025 20:22Amanda Anisimova (23 de ani, locul 41 WTA) s-a impus cu 6-4, 6-3 in finala turneului WTA 1000 de la Doha in fata Jelenei Ostapenko (27 de ani, pozitia 37 WTA) pentru cel mai important trofeu al carierei.Finala turneului WTA 1000 de la Doha promitea lovituri puternice si schimburi scurte in infruntarea dintre Jelena Ostapenko si Amanda Anisimova. O distributie surprinzatoare ... citește toată știrea