Ambitii URIASE pentru clubul din Romania! Obiectivul in sezonul viitor: "Ne vom lupta pentru primul loc"

Articol de Romeo Ene - Publicat vineri, 27 decembrie 2024, 22:01 / Actualizat vineri, 27 decembrie 2024 22:01Daca in ultimele sezoane lupta la titlu a reprezentat o *afacere in trei*, FCSB, CFR Cluj si Universitatea Craiova disputandu-si primul loc, din sezonul viitor lucrurile ar putea sa se schimbe, in contextul in care o formatie-surpriza si-a anuntat candidatura la titlu!Este vorba despre FC Voluntari, ocupanta locului 4 din Liga 2. Ilfovenii au retrogradat la finalul sezonului trecut, ... citește toată știrea